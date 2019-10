OL : Memphis Depay exige des patrons à Lyon et vite

Dans : OL, Ligue 1.

Capitaine du soir, Memphis Depay a montré la marche à suivre en ouvrant le score face à Metz. L'OL s'est imposé à domicile, 2-0, et met fin à une série de huit matchs sans victoire en Ligue 1.

L'OL ne pouvait se permettre autre chose qu'une victoire ce samedi soir, face à Metz. Trois jours après une défaite cruelle face à Benfica en Ligue des champions, les Lyonnais ont relevé la tête face au promu messin, et le capitaine Memphis n'y est pas étranger. En inscrivant son cinquième but de la saison en championnat, le Néerlandais a permis aux Gones de faire le match devant, pour au final faire le plein de points, et remonter à la douzième place de la Ligue 1. Quelques minutes après le match, l'attaquant s'est présenté devant les micros, et a évoqué le match du soir.

« C’est une victoire qui fait du bien. Je suis heureux de cette victoire pour l’équipe. On est encore une jeune équipe. On a besoin de leaders. Je donne mon maximum pour cette équipe. C’était un match comme les autres même si j’étais capitaine. Je suis très heureux de la victoire. Il faut rester concentré et bien préparer le prochain match. [...] On est dans une situation difficile, personne n'est heureux. Cette victoire va nous donner de la confiance, un peu d'air. On doit rester positif, on a trois points, on va travailler là dessus ». Un résultat à confirmer donc, lors de la prochaine journée à Toulouse.