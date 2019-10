OL : Memphis Depay et Lyon, c'est le grand amour

Dans : OL, Ligue 1.

Depuis son arrivée en provenance de Manchester United en 2017, Memphis Depay fait le bonheur de l’Olympique Lyonnais.

Recruté pour 16 millions d'euros, l'international néerlandais a pleinement répondu aux attentes. En 128 matchs toutes compétitions confondues, Depay a marqué 47 buts et délivré 35 passes décisives. De jolies statistiques qu’il espère encore gonfler cette saison. Samedi, avec le brassard de capitaine, le joueur de 25 ans a en tout cas montré toute son implication à Lyon, en marquant un but lors de la victoire contre Metz (2-0). Désormais, l’ancien du PSV a un seul et unique objectif : retourner au très haut niveau.

« La vie prend toujours des tournants inattendus. Mon voyage n’a jamais été simple. Je ne savais pas à quoi m'attendre quand je suis arrivé en France. Je suis ambitieux, je veux remonter au top, on verra combien de temps ça prend. À l’OL ? L'OL prend soin de moi. J’ai une bonne relation avec le président. Je ne suis pas trop difficile. Je fais mon travail dans l'équipe, je suis la tactique. J'essaye d'être un joueur créatif. Je veux faire un maximum de choses pour avoir un effet positif sur l'équipe. Parfois, il faut donner cette liberté aux créateurs pour en tirer le meilleur. Chaque joueur de l’équipe doit se sentir important. Mais il faut toujours prouver sur le terrain », a détaillé, sur Canal+, Memphis Depay, qui espère donc faire un très gros exercice à l’OL, histoire d’aller voir ce qui se passe ailleurs dans un grand club européen.