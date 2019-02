OL : Memphis Depay directement dans le hall of fame de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

Souvent décrié lorsqu'il a des mouvement d'humeur, et des propos parfois incisifs, Memphis Depay est tout de même un footballeur atypique et qui a déjà beaucoup apporté à l'Olympique Lyonnais. L'attaquant néerlandais, qui a rejoint l'OL après un épisode compliqué à Manchester United, s'est relancé sous le maillot rhodanien, et il ne cache pas son désir de changer d'air un de ces jours. En attendant, évoquant Memphis Depay sur OL TV, Christian Lanier, qui couvre l'actualité de l'Olympique Lyonnais depuis bien longtemps pour Le Progrès, admet que l'international néerlandais a toute sa place dans la légende de l'OL.

« C’est un joueur atypique. Il restera quoiqu'il advienne dans l'histoire du club pour un tas de raisons. Il est imprévisible, autant pour nous que pour ses adversaires d'ailleurs. C'est un personnage particulier. Sa communication en dehors des terrains le montre aussi, c’est un homme de réseau. Sur le terrain, il peut tout faire. Quand il est régulier et qu’il a la constance, c'est un joueur qui a un talent incroyable. Après, il est arrivé très jeune, peut-être qu'il s'évapore parfois. Ses coachs ont un travail à faire avec lui là-dessus, il peut progresser. Mais c'est sûr qu'il laissera une trace dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais », a expliqué le journaliste, spécialiste de l'Olympique Lyonnais pour le quotidien régional.