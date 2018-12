OL : Memphis Depay contre le PSG, c'est lui le roi Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

L'année tire à sa fin, et l'heure des bilans a sonné à l'Olympique Lyonnais comme ailleurs. Et dans ce cadre, le site officiel de l'OL a demandé aux supporters de désigner ce qui pour eux a été le but de l'année 2018. Et visiblement les fans lyonnais n'ont pas vraiment eu d'hésitation, puisque 75% ont choisi le but marqué par Memphis Depay lors de la victoire arrachée à l'ultime seconde par l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain le 21 janvier dernier. Entré en seconde période, l'attaquant néerlandais avait crucifié Alphonse Aréola d'une frappe pleine lucarne, un but qui avait mis en fusion le stade rhodanien.

Ce but de Memphis Depay face au PSG devance largement celui de Maxwel Cornet lors du match de Ligue des champions entre l'OL et Manchester City le 27 novembre dernier au Groupama Stadium (13%), tandis que Nabil Fekir complète ce podium des buteurs avec sa réalisation lui aussi contre Manchester City, mais cette fois lors de la victoire à l'Etihad Stadium le 19 septembre.