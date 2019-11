OL : Memphis Depay capitaine, Aulas n’a pas son mot à dire

Dans : OL.

Leader technique de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay devrait devenir le prochain capitaine. En tout cas, le président Jean-Michel Aulas n’influencera pas le choix final.

Qui sera le capitaine définitif de Rudi Garcia ? Pour le moment, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a toujours rien annoncé. Le technicien s’est contenté d’effectuer une alternance entre les cadres du vestiaire afin de l’aider à choisir. Mais il faut croire que le coach des Gones s’est fait devancer par Juninho, lequel a annoncé qu’il était « quasiment sûr » que Memphis Depay porterait le brassard. Une décision plutôt étrange dans la mesure où l’attaquant néerlandais, longtemps critiqué pour son manque d’implication, ne parle pas français. De son côté, Jean-Michel Aulas n’y voit aucun inconvénient. Mais de toute façon, le président n’a pas son mot à dire sur ce dossier.

« Je ferai totalement confiance à Juni et Rudi Garcia qui ont dû se concerter, ça fait partie de la nouvelle organisation de l'OL. Je n'en ai même pas parlé avec Juni et Rudi, a avoué le dirigeant lors d’une conférence de presse. C'est un joueur pour lequel j'ai de l'affection depuis le début, mais c'est aussi un joueur qui a démontré par ses qualités footballistiques et par sa personnalité qu'il a les qualités, comme d'autres, pour pouvoir être le capitaine. Je suis plus inquiet par le fait qu'il ait arrêté son match à la mi-temps hier que par les projections sur le futur. » En effet, Depay s'est blessé à la cuisse en sélection alors qu'il venait de quitter l'infirmerie.