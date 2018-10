OL : Memphis Depay adoube cette recrue du mercato

Dans : OL, Ligue 1.

La saison dernière, au cours d’un début de saison épatant sur le plan offensif, les suiveurs de l’Olympique Lyonnais avaient pu rapidement remarquer une très vive tension sur le front de l’attaque. Mariano Diaz et Memphis Depay rivalisaient d’individualisme pour améliorer leurs statistiques, et la persistance de l’Espagnol dans cet état d’esprit avait fini par plomber le vestiaire. Le buteur arrivé du Real Madrid est reparti aussi sec, mais de manière bien plus prestigieuse, vers la Maison Blanche, laissant sa place à Moussa Dembélé. Une très bonne nouvelle pour le Néerlandais, qui apprécie la discrétion et le jeu un peu plus tourné vers les autres de l’ancien du Celtic Glasgow.

« Moussa est un grand talent. Vous savez, il est nouveau. Il faut qu’on joue ensemble pour mieux se trouver et savoir comment l’un et l’autre se déplacent. Mais ça prend du temps. Il a marqué un but magnifique et difficile contre Nîmes. Il doit continuer comme ça », a prévenu l’ex de Manchester United, persuadé qu’une belle entente pourrait naitre entre deux joueurs au profil différent. En tout cas, la présence en pointe de Dembélé oblige pour le moment Memphis à retrouver l’aile gauche, alors qu’il commençait à enchainer les matchs en pointe en ce début de saison. Reste à savoir quelle organisation offensive sera la plus efficace aux yeux de Bruno Genesio.