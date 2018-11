OL : Memphis Depay accusé de marcher, Aulas le défend encore

Dans : OL, Ligue 1.

Après une semaine compliquée pour lui, puisqu'il s'est fait recadrer par Bruno Genesio devant ses coéquipiers, Memphis Depay n'a pas apporté la réponse la plus adaptée samedi contre Bordeaux. L'attaquant néerlandais est apparu hors du coup, allant même jusqu'à ne pas faire le boulot comme l'a remarqué Le Progrès, qui ne ménage pas Memphis Depay. « Pas assez de ballons bien négociés pour un joueur de ce niveau. Il n’a pas su être décisif, et se mettre en situation. Une incroyable attitude en première période quand il fut surpris à marcher après un ballon perdu à 30 mètres de son but ! », constate le quotidien régional, qui a mis la plus mauvaise note de l'équipe lyonnaise au buteur néerlandais.

Malgré ce comportement, et les sifflets du Groupama Stadium Stadium à l'encontre de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas est une fois de plus monté au créneau pour prendre la défense de l'ancien mancunien. « Il n’a pas été aussi bon qu’il peut l’être. Il a aussi probablement ressenti les mouvements du public. Il faut soutenir les joueurs en difficulté. C’est comme un élève qui n’a pas rendu une bonne copie. Si on l’enfonce, la suivante n’est pas bonne non plus. On a affaire à un très grand joueur, il l’a démontré, qui n’a pas été très brillant contre Bordeaux. Mais les dix autres ne l’ont pas été non plus », a fait remarquer le président de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas...