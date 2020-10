OL : Memphis à Barcelone, l'avion prêt à décoller de Lyon !

Dans : OL.

Memphis Depay peut quitter l'Olympique Lyonnais si le FC Barcelone fait une offre. Juninho confirme que tout est prêt pour faciliter ce transfert au dernier jour du mercato.

Remplaçant dimanche soir au coup d’envoi d’OL-OM, mais entré en cours de jeu, Memphis Depay a peut-être disputé ses dernières minutes sous le maillot lyonnais. Car dans la foulée de la rencontre, Juninho a confirmé que l’attaquant néerlandais était dans l’attente d’un possible accord avec le FC Barcelone où Ronald Koeman souhaite le faire venir. Mais la signature de Memphis Depay au Barça est clairement liée au départ d’Ousmane Dembélé du club catalan. Et il devient de plus en plus compliqué pour Josep Maria Bartomeu de finaliser l’ensemble des dossiers en cours en moins de 24 heures. Quoi qu’il en soit, le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais a confirmé que tout se jouera dans les ultimes moments de ce mercato et que Memphis et l'OL sont prêts à rapidement bouger.

Du côté du club de Jean-Michel Aulas, on ne cache pas que l’avenir de Memphis Depay est flou, mais que l’Olympique Lyonnais ne s’opposera finalement pas à son départ. « On a déjà expliqué que Memphis, c'est sa dernière année de contrat. Il est déjà tombé d'accord avec le Barça, on ne s’en cache pas du tout. Peut-être que ce lundi, il partira au Barça mais il n'y a rien de sûr. Mais bon, tant que le marché n'est pas fermé, le joueur qui est le plus probable de partir, c'est lui. Après, s'il reste, il va nous aider, j'espère, à récupérer le plus vite possible pour gagner des matches », a expliqué Juninho, qui comme de nombreux directeurs sportifs juge que ce mercato a duré beaucoup trop longtemps.