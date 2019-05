OL : Memphis clame son amour pour Lyon, et sa haine des médias

Dans : OL, Ligue 1.

De nouveau décisif en cette fin de saison, Memphis Depay espère avoir son mot à dire dans les derniers matchs, et notamment pour l’objectif d’aller chercher Lille à la deuxième place.

Car pour le moment, il n’est pas l’heure de parler de son avenir ou du marché des transferts. L’attaquant néerlandais, qui a lui-même lancé les rumeurs en répétant qu’il se voyait bien dans un plus grand club que Lyon dans les années à venir, a repoussé fermement une question à ce sujet, ce vendredi en conférence de presse. L’ancien ailier de Manchester United n’a pas caché son agacement devant la répercussion de ses propos quand ils se retrouvent dans les médias.

« Mon avenir ? Vous devez vous rendre compte, je me réveille tous les jours et je vais jouer dans un grand club qui joue dans un superbe stade. La ville est magnifique, la météo commence à être bonne. Concernant la question, je dois être extrêmement prudent car j’ai conscience que vous avez tendance à manipuler ce que je dis. Ce sont des questions que vous me posez souvent. Vous allez ensuite déformer mes propos et dire que je veux jouer pour un grand club. C'est les faits : vous déformez les propos. Par exemple pour la bagarre avec Mendy, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu et que vous avez eu les couilles de sortir et les gens y croient. C'est quelque chose qui est à la fois frustrant et irrespectueux pour les joueurs. Ça m’a mis dans des situations difficiles car quand j’entrais sur le terrain, les supporters me sifflaient. Les gens qui ne connaissent pas très bien le monde du football et les médias vont penser que c’est vrai. Donc je ne réponds pas à cette question, désolé. Non, je ne suis pas désolé en fait », a livré un Memphis Depay posé mais clairement agacé par tout ce qui circule sur son compte. Et le Néerlandais fait bien de rectifier, car son avenir pourrait bien se situer toujours à Lyon la saison prochaine, vu qu’il ne croule clairement pas sous les offres en vue de cet été.