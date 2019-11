OL : Memphis capitaine, Latour refuse pour une raison franchouillarde

Dans : OL.

Bertrand Latour avoue ne pas comprendre l'idée de Juninho de confier le brassard de capitaine de l'Olympique Lyonnais à Memphis Dempay au motif qu'il ne parle pas français.

Rudi Garcia a décidé de faire tourner le brassard avant de confier le rôle de capitaine de l’Olympique Lyonnais, mais selon le directeur sportif de l’OL, l’entraîneur va probablement donner cette mission à Memphis Depay, l’attaquant néerlandais ayant, selon Juninho, toutes les qualités pour être le leader rhodanien et le relai de Rudi Garcia sur le terrain. Mais cette idée fait bouillir Bertrand Latour, lequel s’est offusqué de cette suggestion du Brésilien. Et le journaliste de donner les raisons de son mécontentement.

« Memphis Depay capitaine ? Je pense que c’est un des moins pires à l’OL. Mais faudrait qu’il parle français, et il est arrivé en France il y a un certain temps et soit il a des difficultés dans l’apprentissage de notre langue, soit il s’en carre et je pense que c’est plutôt la deuxième option. En Ligue des champions, ce n’est pas un souci de discuter avec le corps arbitral en anglais, mais en France c’est un peu gênant. Et puis pour s’exprimer devant ses coéquipiers c’est aussi gênant de ne pas parler la langue. Après il pourra moins penser à lui, il a de l’expérience, il a des bons côtés pour ce poste de capitaine, mais il a aussi un mauvais, c’est la non-maitrise du français », explique Bertrand Latour lors de l’Equipe d’Estelle.