OL : Memphis capitaine de Lyon, Pierre Ménès balance

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi soir, c’est Memphis Depay qui était le capitaine désigné par Rudi Garcia pour le match entre l’Olympique Lyonnais et le FC Metz. Depuis son arrivée dans le Rhône, l’ancien technicien de Marseille a fait tourner le brassard, lequel a également été sur le biceps de Marcelo et d’Anthony Lopes. En attendant de connaître le choix définitif de Rudi Garcia, les observateurs s’interrogent et donnent leur avis. A commencer par Pierre Ménès, pas convaincu du tout que le brassard puisse avec un quelconque effet sur un joueur tel que Memphis Depay.

« Le capitanat, c’est un peu une tarte à la crème des journalistes, toujours à faire des grandes réunions pour savoir qui doit être capitaine de l’Equipe de France, etc. Je ne suis pas certain au fond que cela ait eu une importance capitale. Je pense que cela en a encore moins pour un joueur du type de Memphis qui est quand même un individualiste dans un collectif. Ce que j’en pense, c’est qu’il a des qualités brillantes, qu’il est souvent au rendez-vous dans les grands matchs. Mais à l’image de l’OL, il a parfois tendance à faillir contre des adversaires plus faibles. Mais cela reste un bon joueur » a commenté le journaliste de Canal Plus dans une vidéo sur le Twitter de la chaîne cryptée. Reste maintenant à voir si Rudi Garcia, qui n’a pas encore définitivement tranché la question du capitanat, optera pour Memphis Depay