OL : Memphis c'est pas Messi ou Ronaldo, Djellit rigole

Dans : OL.

Depuis que Rudi Garcia a pris les commandes de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay semble avoir pris une envergure énorme au sein du groupe. Mais Nabil Djellit calme quand même les choses.

Memphis par-ci, Depay pas-là, l’attaquant néerlandais souvent critiqué dans le passé paraît avoir franchi un beau palier depuis que Sylvinho a cédé sa place à Rudi Garcia. Et même si l’entraîneur de l’OL ne lui avait cette fois pas confié le brassard de capitaine, Memphis a montré contre Toulouse qu’il était un sacré compétiteur et un vrai exemple pour ses coéquipiers lyonnais. Même si personne ne s’enflamme, on sent bien que Memphis Depay suscite un engouement grandissant.

Mais pour Nabil Djellit, il faut tout de même relativiser les choses. « Garcia doit-il tout miser sur Depay ? Sur la route de Memphis, il n’y a pas que des exploits individuels. Tout miser sur ce joueur, ce serait le panneau dans lequel il ne faut pas tomber. Lyon n’est pas une équipe pauvre en densité offensive. La clé, ce n’est pas uniquement Memphis Depay. Ce qui est primordial selon moi, c’est la complémentarité avec Moussa Dembélé qui est actuellement le meilleur buteur lyonnais en championnat. Quid de Cornet, Traoré et d’autres talents offensifs ? Construire autour de Depay oui, mais tout miser sur lui non. Ce n’est pas Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo », a rappelé le journaliste de France-Football concernant l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais. En attendant, l'OL a bien l'intention de s'appuyer sur l'ancien joueur de Manchester United pour continuer sa route en Ligue 1 et en Ligue des champions.