OL : Memphis balance une bombe sur ses coéquipiers à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Le timing est loin d’être idéal quelques instants avant la conférence de presse de présentation de Juninho et Sylvinho.

Mais Memphis Depay a d’autres préoccupations et il a jeté un énorme pavé dans la mare ce mardi. L’attaquant lyonnais a fustigé l’absence de professionnalisme au sein du club rhodanien, notamment dans l’attitude de ses coéquipiers aux entrainements, soupçonnés de trainer la jambe et de ne pas se donner à fond. Un reproche déjà effectué par le passé et qui revient sur le devant de la scène. De quoi expliquer l’irrégularité chronique de l’OL cette saison, et notamment le « choix des matchs » parfois reprochés à plusieurs joueurs majeurs de l’effectif. En tout cas, le problème est posé sur la place publique, même si cela ne signifie pas forcément que Memphis Depay va partir au mercato.

« Je place la barre haut dans tout ce que je fais. C'est pourquoi, cette année, j'ai parfois été contrarié par la façon dont les gens s'entraînaient. Pas parce que les joueurs ne sont pas bons, mais parce que la mentalité n'était pas bonne. Si les exercices sont constamment effectués au plus haut niveau possible avec l'équipe nationale néerlandaise, cela n'a pas toujours été le cas à Lyon. Les gens parlent parfois comme si j'avais déjà dit au revoir, mais j'ai toujours un contrat. Les supporters ne doivent pas avoir peur. Je donnerai tout pour Lyon jusqu'au dernier jour où je jouerai là-bas », a prévenu, dans les colonnes du journal local AD, un Memphis Depay qui attend certainement du changement à ce niveau avec la nouvelle équipe technique.