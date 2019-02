OL : Memphis a beaucoup parlé, il est grand temps d'agir

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

« J'aimerais être transféré dans un grand club cet été. Lyon est un grand club, mais pas l'un des cinq meilleurs d'Europe ». Fin janvier, Memphis Depay créait la polémique en exprimant publiquement son envie de quitter l’OL à l’issue de la saison. Avec cette déclaration, le Néerlandais s’est surtout lui-même positionné comme un joueur star de l’effectif. Au moment de défier le FC Barcelone, il va donc falloir assumer selon Emmanuel Petit, lequel attend l’ancien attaquant de Manchester United au tournant.

« En l’absence de Nabil Fekir mardi soir, Memphis Depay devra prendre ses responsabilités. Ces derniers temps, on reste sur notre faim et on est souvent déçus de ses prestations. On est frustré par ses performances, par le contenu de ses matchs. Je ne parle même pas de ses statistiques… Il est absent actuellement donc clairement, il doit prendre le leadership de l’attaque face au FC Barcelone, surtout après ses déclarations irrespectueuses envers ses partenaires. Pour en revenir à cette déclaration, il avait déjà été dans un grand club (Manchester United) et on a vu le résultat… Donc à lui de monter face au Barça qu’il est capable d’être un leader offensif » a expliqué le consultant de RMC Sport, agacé par les propos de Memphis il y a quelques semaines et qui attend désormais de lui qu’il justifie sur le terrain son arrogance et son ambition démesurée.