OL : Même loin de Lyon, Tolisso ne pourra jamais blairer l'ASSE

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Invité à s'exprimer sur la rivalité qui oppose l'Olympique Lyonnais à l'AS Saint-Etienne, Corentin Tolisso a confirmé son statut de Gone.

Même s'il habite désormais à près de 800 kilomètres de Saint-Etienne, sachant qu'il évolue au Bayern Munich en Allemagne depuis l'été 2017, Corentin Tolisso gardera toujours une forme de haine envers l'ASSE. Présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche, l'ancien joueur de l'OL a tiqué avant de répondre à une question sur le match des Verts face à Nice (1-1). Preuve que malgré l'éloignement, le champion du monde vit encore avec la présence de la rivalité stéphanoise.

« Lyonnais de naissance, Lyonnais de cœur. Et ce sera toujours là. Il y aura toujours cette rivalité avec les Stéphanois. Depuis que je suis tout petit, on m'inculque ça. On m'a toujours dit : 'C'est Saint-Etienne, il ne faut pas perdre, il faut absolument gagner'. Après quand je suis arrivé chez les pros, malheureusement pour moi, à Geoffroy-Guichard, ça s'est toujours mal passé... Voire très mal. Même au Bayern, cette rivalité est toujours présente en tant que Lyonnais. Vous avez signé au Bayern parce que ce sont eux qui ont battu l'ASSE en Coupe d'Europe en 1976 ? Quand j'ai signé là-bas, on m'a rappelé ça, mais non, ce n'est pas pour ça », a lancé, sur Canal+, Tolisso, qui a marqué le derby de son empreinte, d'une manière négative, en se faisant expulser pour un violent tacle sur Lemoine en février 2017...