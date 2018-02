OL : Même à l’étranger, le modèle d’Aulas fait des envieux

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais ne change pas de stratégie. Lors du mercato hivernal, le club rhodanien s’est de nouveau orienté vers de jeunes joueurs à fort potentiel.

En plus de la signature du défenseur Oumar Solet, l’actuel quatrième de Ligue 1, qui compte aussi sur son centre de formation, s’est assuré les arrivées de Léo Dubois et Martin Terrier l’été prochain. De quoi compenser les éventuels départs évoqués par le président Jean-Michel Aulas, toujours aussi fier de son modèle applaudi en France et même à l’étranger.

« On a toujours intérêt à garder nos meilleurs éléments mais les opérations de cession sont dictées par les joueurs. Quand ils s’en vont, on sait que l’on peut compter sur notre formation. On a la chance d’avoir à l’OL un réservoir inépuisable, s’est réjoui le patron de l’OL. Je ne sais pas si l’on ferait mieux avec des joueurs plus expérimentés. L’an passé, on avait à cette époque moins de points et on avait marqué moins de buts. »

Le pouvoir d’attraction de l’OL

« Notre stratégie est saluée à l’étranger car nos joueurs sont demandés, a confié le dirigeant. On sort des jeunes et on a également une politique de recrutement performante avec des joueurs étrangers comme Memphis, Traoré ou Mariano et des espoirs français comme Martin Terrier, Léo Dubois et Oumar Solet. Ces jeunes joueurs viennent chez nous car ils ont l’exemple des parcours de Lacazette, Umtiti ou Tolisso. Ils savent qu’ils vont pouvoir franchir à l’OL des étapes pour le futur. » Vous l’aurez compris, JMA n’est pas peu fier de la réussite lyonnaise.