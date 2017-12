OL : Cornet ne changera pas demain, il sent que ça revient

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Caen dimanche (2-1), Maxwel Cornet s'est confié sur son bon retour en forme en Ligue 1.

À Lyon, la longue blessure de Bertrand Traoré ne fait pas que des malheureux. Si l'attaquant burkinabé, auteur de trois buts en début de saison, devrait revenir de son entorse du genou, subie contre Limassol eu Europa League fin novembre, après la trêve hivernale, Maxwel Cornet en profite pour se montrer. Promu titulaire dans le flanc droit de l'attaque de l'OL par Bruno Genesio depuis son joli match contre Nice (5-0), au cours duquel il a marqué un but et délivré une passe décisive, l’ailier ivoirien a confirmé son retour au top dimanche en marquant le premier but lyonnais lors du succès à Caen (2-1). Une réalisation qui vaut de l'or pour Cornet.

« On savait que ça allait être un match d’hommes. On a montré notre bon visage et c’est bien de remporter les 3 points. On a su résister ensuite, être costauds derrière pour tenir ce résultat. Pour ma part, je savais que ça allait revenir. Je suis très content à titre personnel et je suis heureux que ça réussisse à l’équipe. Je tiens à remercier les supporters qui étaient présents, leur soutien nous a fait du bien », a avoué, sur OL TV, le joueur de 21 ans, qui espère désormais faire trembler les filets européens dès jeudi face à l'Atalanta lors de la finale pour la première place du Groupe E en Europa League.