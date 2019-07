OL : Maurice dans le doute, Aulas envoie du lourd pour le garder

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Au sein de l’Olympique Lyonnais, la double arrivée de Juninho et de Sylvinho ne fait pas que des heureux...

Si Jean-Michel Aulas a plus ou moins accompli son rêve cet été en faisant revenir Juni à Lyon, Florian Maurice, lui, se sent désormais à l’étroit dans le club rhodanien. Aux premières loges du recrutement lors des saisons précédentes, sous l’ère Bruno Genesio, le dirigeant de 45 ans a du mal à trouver sa place entre son président, son directeur sportif et le nouvel entraîneur. Responsable de la cellule recrutement depuis 2016, l’ancien joueur des Gones aurait voulu endosser le costume de directeur sportif. Mais le retour de la légende lyonnaise a bouleversé ses plans.

Même s’il apparaît toujours lors des présentations des nouveaux joueurs, Maurice a perdu de l’influence à l’OL, puisque Jean Lucas et Thiago Mendes n’étaient pas ses choix. Malgré tout, JMA refuse de lâcher pas son recruteur. À l’origine notamment des venues de Mendy et de Ndombele, partis au Real et à Tottenham pour 108 ME durant ce mercato, il a rapporté beaucoup d’argent à son club ces derniers mois. Pour le récompenser, et surtout pour l’inciter à rester à l’OL, alors que Monaco et Tottenham s’intéressent à lui, Aulas a décidé de revaloriser son contrat, selon L'Équipe. Une bonne nouvelle pour le chief scout, qui sera suivie par d’autres, vu que Youssouf Koné (LOSC) et Joachim Andersen (Sampdoria), des joueurs made in Maurice, seront les prochaines recrues de Lyon.