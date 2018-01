OL : Matraqué, Fekir avoue mieux comprendre Neymar

Dans : OL, PSG, Ligue 1.

Même s'il a marqué le but de l'égalisation lyonnaise, dimanche contre Angers, Nabil Fekir n'a pas eu son rendement maximum, le SCO ayant décidé de lui réserver un marquage strict et musclé totalement assumé par le coach angevin. Si Jean-Michel Aulas s'est ouvertement agacé de la manière dont Nabil Fekir était traité et des décisions arbitrales qui, selon le président de l'OL, ne protègent pas assez son joueur, Nabil Fekir est lui resté zen. Mais le capitaine de l'Olympique Lyonnais admet quand même que désormais il comprend parfois les réactions de certains joueurs.

« C’était un peu compliqué, j’avais un joueur au marquage pendant tout le match et il y a eu quelques fautes, mais il faut faire avec. J’ai vu cette statistique sur les fautes, mais je ne peux rien n’y faire. J’ai essayé de me déplacer, de proposer des solutions, mais ce n’est jamais facile quand un adversaire te suit tout le temps. Bien sûr que je comprends Neymar, tous les joueurs qui ont de la qualité, se font un peu taper dessus. Après c’est aux arbitres de bien faire le travail, contre Angers il a été bon... », a conclu Nabil Fekir, très philosophe et pas décidé à mettre de l’huile sur le feu.