OL : Mateta promis à un grand avenir, mais loin de Lyon

Dans : OL, Mercato.

L’Olympique Lyonnais, qui pourrait voir son attaque être grandement modifiée cet été, ne fera pas confiance à Jean-Philippe Mateta pour venir se mêler à la concurrence.

Recruté en provenance de Châteauroux en 2016, le jeune avant-centre de 20 ans a montré des progrès très intéressants à l’occasion de son prêt au Havre, avec 19 buts inscrits en Ligue 2. Néanmoins, alors qu’il est sous contrat avec Lyon jusqu’en juin 2021, le natif de Sevran (93) va continuer sa carrière loin du Rhône, et même à l’étranger.

Yahoo Sport annonce en effet qu’un club hors de nos frontières, dont le nom n’a pas encore filtré mais qui pourrait bien être Mayence, est sur le point de trouver un accord pour son arrivée. Mateta, acheté pour 3 ME, devrait être vendu pour une somme proche de 10 ME, soit une belle opération financière, même si performances réalisées la saison passée ainsi que son jeune âge auraient pu donner des idées aux techniciens lyonnais. Cela ne sera pas le cas, et Mateta devrait voir son transfert se finaliser dans les prochains jours.