OL : Match nul chez le 5e, Genesio n'a aucun regret

Dans : OL, Ligue 1, MHSC.

Bruno Genesio, entraîneur de l'OL, après le nul contre le MHSC (1-1) : « Dans la série dans laquelle on est, cela n'est pas un bon point. On a besoin de gagner. Ce n'est pas ce soir où l'on doit avoir des regrets. C'est sur les rencontres face à Lille, Monaco, Rennes... On a fait match nul chez le 5e avec 60 minutes de qualité. Malheureusement, on a raté notre entame de match. J'ai vu des joueurs concernés qui n'ont pas lâché et qui ont su revenir dans la partie. Mais on a pêché sur la fin de match avec des mauvais choix. C'était important de revenir au score. Je pensais que l'on pouvait l'emporter. Je l'avais dit aux joueurs à la pause », a-t-il déclaré sur OL TV.