OL : Martin Terrier, première recrue du mercato ?

Révélation de la première partie de saison du côté de Strasbourg, Martin Terrier serait proche de signer à l'Olympique Lyonnais.

« Avoir la certitude de se renforcer pour l’année prochaine et peut-être anticiper des départs cet été ». En début de mercato, Jean-Michel Aulas dévoilait la stratégie hivernale de Lyon. Recruter des jeunes joueurs à fort potentiel en janvier pour les intégrer dans l'effectif de Bruno Genesio durant l'inter-saison suivante, telle est la mission de la cellule de recrutement de l'OL. Et de la parole à l'acte, il n'y a qu'un pas, puisque ce samedi soir, La Voix du Nord révèle que le club rhodanien est en train de boucler l'arrivée de Martin Terrier pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros.

Prêté par le LOSC au RCSA, l'attaquant de 20 ans a cartonné en marquant trois buts en Ligue 1. Suffisant pour convaincre l'OL, qui serait en discussions avancées avec Terrier, en passe de quitter Lille pour de bon. Ce qui représente toutefois une bonne nouvelle pour les Dogues, qui ont besoin de liquidités avant la fin de l'année pour passer devant la DNCG, mais aussi pour l'international Espoirs, qui pourrait donc poursuivre son apprentissage de la Ligue 1 à Strasbourg avant de rejoindre un grand club français.