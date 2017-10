OL : Mariano voulait faire taire les rageux, il a réussi

Dans : OL, Ligue 1.

La victoire finale de l'Olympique Lyonnais contre Monaco grâce à un Nabil Fekir de gala a masqué en partie l'excellent match de Mariano, même si le buteur de l'OL a touché par deux fois le poteau de Subasic. Avec son but dès la 11e minute, l'ancien joueur du Real Madrid a porté son score à 7 buts en Ligue 1 soi autant que...Nabil Fekir et à seulement une réalisation d'Edinson Cavani.

Pas mal pour un joueur que certains accusaient de ne pas réellement valoir les 8ME payés par l'Olympique Lyonnais pour le faire venir. Evoquant la copie rendue par Mariano face à Monaco, Lucas Tousart s'est dit heureux que le joueur espagnol ait répondu de cette manière aux critiques. « C’est vrai que Mariano a réalisé un très bon match. Il nous sert et il avait à cœur de montrer à tous ses détracteurs ce qu’il était capable de faire ! C’est une bonne chose qu’il soit impliqué dans le premier but de l’équipe. Je suis content pour lui car il travaille beaucoup à l’entraînement. C’est toujours plaisant quand on retranscrit les efforts en match », a confié le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, heureux pour son coéquipier.