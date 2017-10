OL : Mariano et Depay jouent en solo, un consultant s'agace

Dans : OL, Ligue 1.

Eblouissant face à Troyes il y a une semaine, Memphis Depay n’a pas eu la même réussite contre Metz ce dimanche (2-0). De nouveau aligné sur le côté gauche de l’attaque rhodanienne par Bruno Génésio, l’international néerlandais n’a pas réussi grand-chose. Pire, il a traversé le match comme un fantôme selon Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’OL désormais consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais. « Il est sur courant alternatif. Contrairement à son match face à Troyes (0-5), il a traversé celui contre Metz sans réussir grand-chose. Individualiste, il alterne le bon et le moins bon. Ce n’est pas suffisant pour un joueur de son envergure » a-t-il lancé.

L’ancien gardien de Lyon a également souhaité revenir sur le match de Mariano Diaz. Egalement buteur dans l’Aube, l’ancien attaquant du Real Madrid n’était pas non plus dans un bon soir face aux Lorrains. Individualiste, son match a agacé Nicolas Puydebois. « Il aime marquer, il aime le ballon mais peut-être un peu trop. Son individualisme est habituel pour un attaquant sauf qu’avec Mariano, il est poussé à l’extrême. Au point qu’à chacune de ses prises de balle, il ne pense pas à l’instant au coéquipier qui se trouve autour de lui. Son attitude peut devenir problématique surtout si le collectif est mis à mal ». Reste que les deux joueurs sont, sur un plan purement statistique, indispensables à Lyon à la vue des chiffres de ce début de saison. Néanmoins, il faudra faire plus sur un plan collectif dans une semaine face à l’AS Saint-Etienne dans un derby déjà très attendu…