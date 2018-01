OL : Mariano Diaz fait une annonce osée pour son avenir

Dans : OL, Mercato.

A l’heure où le marché des transferts vient d’ouvrir ses portes, Mariano Diaz peut dormir tranquille, Lyon se félicite chaque jour d’avoir déboursé les 8 ME nécessaires à sa venue en provenance de l’équipe B du Real Madrid.

L’attaquant d’origine dominicaine est un pari gagnant puisqu’il est rapidement devenu le buteur en chef de la formation lyonnaise, et ne souffre d’aucune concurrence en attaque. Si les dirigeants rhodaniens réfléchissent à la possibilité d’y remédier en faisant venir un avant-centre capable de le seconder, Mariano Diaz a lui aussi des idées qui lui traversent la tête. Alors que Jean-Michel Aulas a passé une bonne partie de la première partie de saison a martelé qu’il n’y avait aucune clause de rachat de la part du Real Madrid, l’attaquant a annoncé dans les colonnes de Marca qu’il rêvait de revenir au sein de la Maison Blanche.

« L’année dernière, on a décidé avec le club que la meilleure chose pour moi était de partir. Cela ne dépendait pas de moi. Quand je suis parti, il y avait toujours Morata et Mayoral était de retour. Cela faisait trois avant-centres. Si on m’appelle pour revenir au Real ? Oui, pourquoi pas, ce serait génial d’y retourner. C’est l’équipe dans laquelle j’ai grandi, où j’ai appris tout ce que je sais faire, et les valeurs aussi. C’est le meilleur club du monde. Mais en ce moment je pense à Lyon et j’y suis très heureux », a souligné Mariano Diaz, qui sait bien que le chemin est long avant d’envisager un retour par la grande porte au Real Madrid. Néanmoins, le club espagnol a déjà à plusieurs reprises par le passé racheté des joueurs vendus ailleurs, même si pour le moment, ni Diaz, ni l’OL, n’ont l’intention de mettre un terme à cette aventure qui vient de commencer.