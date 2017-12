OL : Mariano Diaz envoie du rêve, et c'est que le début

Dans : OL, Ligue 1, Liga.

Plutôt bon et surtout décisif depuis qu'il porte le maillot de l'Olympique Lyonnais, Mariano Díaz savoure ses bons débuts en Ligue 1.

Débarqué l'été dernier à Lyon, dans un transfert de huit millions d'euros en provenance du Real Madrid, Mariano Diaz avait la lourde tâche de remplacer Alexandre Lacazette, parti à Arsenal au dernier mercato après de très belles saisons à l'OL. Au final, l'attaquant de 24 ans, qui avait surtout joué en troisième division espagnole avec les Merengue, a mis tout le monde d'accord en une demi-saison. Auteur de 13 buts en 18 matchs de Ligue 1, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur du championnat, le Dominicain est déjà entré dans les cœurs des supporters lyonnais en marquant notamment contre l'ASSE (5-0), mais aussi contre l'OM dimanche (2-0). Un départ parfait qu'il apprécie.

« Si je peux continuer comme ça, je serai très content. Je ne dis pas que je m'y attendais, mais c'est là que je veux être. Comme c'est ma première saison comme titulaire à ce niveau, il est possible que cela surprenne. Mais j'espère continuer à convaincre. Je n'oublie pas que j'ai décidé de venir ici pour gagner du temps de jeu. Je suis content de la manière dont les choses se passent ici, et très reconnaissant », a avoué, dans L'Equipe, Mariano Diaz, qui ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin avec Lyon puisqu’il ambitionne de marquer encore plus de buts pour taper dans l'oeil de la sélection espagnole avant la Coupe du Monde 2018.