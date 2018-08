OL : Mariano Diaz à Séville, c'est déjà mort ou presque !

Dans : OL, Mercato, Liga.

A peine l'annonce de l'accord entre l'Olympique Lyonnais et le FC Séville pour le transfert de Mariano Diaz a été dévoilée, que déjà l'intérêt du Real Madrid pour faire revenir l'attaquant de l'OL s'est révélé au grand jour. Et ce mardi midi, Mariano Diaz semble plus proche d'un incroyable come-back chez les Merengue que d'un départ en Andalousie. Une situation qui semble avoir mis en furie les dirigeants de Séville, lesquels auraient déjà zappé Mariano Diaz pour se tourner vers un autre attaquant où ils redoutent pas la concurrence du Real Madrid.

Car du côté du FC Séville, on semble avoir compris qu'entre l'offre du Real Madrid et celle que le club avait transmis depuis quelques jours l'attaquant de l'Olympique Lyonnais n'hésitera pas. Et même si Séville a demandé à Mariano Diaz de rapidement et clairement se positionner, un plan B a déjà été trouvé, car la réponse de MD ne fait aucun doute. Selon Estadio Deportivo, Maxi Lopez serait la nouvelle cible du FC Séville, l'attaquant du Celta Vigo plaisant aussi énormément à Pablo Machin, l'entraîneur de la formation andalouse.