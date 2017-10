OL : Marcelo suspendu, c'est quoi ce délire demande l'OL ?

Dans : OL, Ligue 1.

Exclu dimanche dernier après une scène assez inhabituelle où il a par inadvertance fait tomber le carton jaune de l’arbitre, ce qui lui a valu un rouge direct, Marcelo a vu ce même carton rouge lui être retiré, tout en voyant sa suspension d’un match être confirmée. Un tour de passe-passe que n’a pas compris, et n’ai pas aimé, le club lyonnais. Comme souvent dans ces cas-là, il s’est fendu d’un communiqué pour expliquer que cette décision ne lui convenait pas du tout, et ainsi implicitement soutenir son joueur qui a pris un coup au moral avec sa sortie prématurée à Angers, et sa suspension pour le match de Monaco.

« Monsieur Lesage a lui-même reconnu cette erreur de jugement en demandant le retrait du carton rouge dans son rapport complémentaire. Alors pourquoi la Commission de Discipline a-t-elle sanctionné Marcelo d’un match de suspension dans sa réunion d’hier soir ?

En fait, si Monsieur Lesage a bien demandé le retrait du carton rouge en reconnaissant que le geste de Marcelo était involontaire, il a demandé également son remplacement par un carton jaune qualifiant le geste de Marcelo de « contestation par geste ». Ce deuxième avertissement serait donc synonyme d’expulsion. Dans les deux cas, il est rarissime qu’un joueur soit ainsi sanctionné, a fortiori pour une réaction aussi minime alors que des contestations, gestes et propos beaucoup plus véhéments ne le sont pas toujours. L’avenir dira s’il s’agit d’une décision isolée d’un arbitre qui s’était d’abord trompé ou d’une nouvelle donne applicable à tous », s’interroge ainsi l’OL, alors que Jean-Michel Aulas s’était félicité de voir que l’arbitre de la rencontre avait retiré son carton rouge, ce qui pouvait signifier l’absence de suspension pour le défenseur central de l’OL.