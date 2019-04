OL : Marcelo salement accusé par des supporters de Lyon !

Dans : OL, Ligue 1.

La victoire de l'Olympique Lyonnais vendredi soir contre Angers n'a visiblement pas été suffisante pour calmer les supporters de l'OL si l'on en croit une séquence tournée après le match dans le Groupama Stadium et diffusée par J+1. Après le coup de sifflet final, Marcelo a pris la peine de venir devant les Bad Gones, et le défenseur brésilien n'a visiblement pas eu une bonne idée. Le joueur lyonnais a en effet été pris à partie par des supporters, lesquels l'ont accusé de « de ne pas respecter le club et le maillot », une phrase hurlée plusieurs fois à Marcelo.

Faisant face à ces critiques, le défenseur brésilien a lui répété en anglais « I play for you », un « Je joue pour vous » qui n'a pas convaincu ces supporters très remontés contre Marcelo et qui lui ont répété qu'il ne respectait pas l'Olympique Lyonnais. Cependant, d'autres leaders du groupe de supporters ont demandé à leurs camarades de tout de même baisser d'un ton, tandis que des stadiers tenaient tout le monde à l'oeil histoire d'éviter des débordements inutiles, le joueur ayant eu le courage de venir parler, ce qui n'était pas le cas de tout le monde.