OL : Marcelo promet de ne pas bouger d'un poil au mercato

Dans : OL, Mercato.

Poussé vers la sortie par ses dirigeants, qui rêvent de recruter un défenseur central capable de concurrencer Andersen et Denayer, Marcelo n’a pas l’intention de bouger.

Il avait déjà fait savoir la tendance dans le courant du mois de juillet, quand son nom était murmuré pour un retour en Turquie. Amoindri pendant la préparation, le défenseur central a retrouvé le chemin des terrains à l’occasion du match face à Liverpool. Une prestation pas du tout rassurante, sa lenteur ayant provoqué de nombreuses frayeurs. Néanmoins, avec son bon contrat et sa prolongation signée la saison dernière, le Brésilien n’a aucune intention de lâcher le morceau, et fait bien comprendre qu’il faudra compter sur lui cette saison à l’OL.

« J’avais un problème musculaire. Maintenant, c’est fini je suis à 100% pour moi c’était plus dur comme je suis revenu de blessure mardi après-midi à l’entraînement. J’espère que je pourrais jouer un peu plus. Je me sens bien maintenant. Pendant le match, c’était difficile. Le changement d’entraineur ? Pour moi c’est pareil, que l’entraîneur soit Brésilien ou pas. Je fais mon travail et j’espère pouvoir aider l’équipe et Lyon à faire une bonne saison. Oui je vais rester. Qui a dit que non ? Je joue à Lyon cette saison », a fait comprendre Marcelo dans des propos rapportés par Foot Mercato. Bonne chance donc à Sylvinho, qui n’écartait pas encore tout récemment l’idée de recruter un nouveau défenseur central.