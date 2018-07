OL : Marcelo pense fort à West Ham, Lyon tente un coup de Trafalgar

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Défenseur central confirmé et indiscutable à Lyon, Marcelo est le point d’ancrage sur lequel l’OL s’appuie pour la saison à venir.

Le débat sur la charnière centrale est éternel dans le Rhône, puisque même l’association Umtiti-Lovren, qui se retrouve aujourd’hui en finale de la Coupe du monde, ne donnait pas satisfaction à l’époque. Pour le moment, le débat de recruter une défense centrale entière n’a pas lieu d’être, mais le forcing de West Ham pour recruter le Brésilien commence à payer.

Pour convaincre Lyon, les Hammers seraient prêts à lâcher 18 ME, soit plus du double de ce qui avait été payé pour le recruter il y un an en provenance du Besiktas. Mais pour faire saliver le joueur, le club londonien monte aussi très haut. Selon Madeinfoot, l’ancien joueur du PSV Eindhoven se verrait proposer un contrat longue durée, pouvant aller jusqu’à cinq ans, ce qui semble fou pour un joueur de 31 ans, et un salaire augmenté de 50 % par rapport à ce qu’il touche à Lyon. Même s’il se trouve très bien avec sa famille entre Rhône et Saône, Marcelo hésite beaucoup ces derniers jours, et l’OL pourrait tenter une manœuvre désespérée pour le conserver, en prolongeant son contrat avec un salaire amélioré, histoire de lui éviter la tentation anglaise.