OL : Marcelo, patron du syndicat des défenseurs brésiliens en L1

Le cliché du joueur brésilien qui ne sait pas défendre a disparu depuis bien longtemps en France, et c’est notamment grâce à Lyon.

A la grande époque de l’OL, Cris, Caçapa ou Edmilson ont porté Lyon au plus haut niveau et les deux premiers sont même toujours au club, où ils permettent à cette fibre de se poursuivre. Autant dire que le recrutement de Marcelo l’été dernier a été apprécié à sa juste valeur, puisque le grand défenseur central arrivé de Besiktas a été prié de devenir le patron de ce secteur à Lyon, avec son jeu de tête, son calme et son expérience. Interrogé avant le match face à Nice sur sa rivalité avec Dante, qu'il a affronté dans le championnat auriverde, Marcelo a reconnu que le Brésil comptait plusieurs ambassadeurs de choix en Ligue 1 en ce qui concerne les défenseurs centraux, avec Thiago Silva en tête de proue.

« Dante ? Je l’ai affronté pendant trois ans au Brésil. Il a de grandes qualités techniques. Il a aussi une grosse expérience du haut niveau : il a joué la Ligue des Champions, la Coupe du Monde... j’ai un profond respect pour lui. Evidemment, on parle plus des attaquants brésiliens que des autres joueurs. Mais il y a eu de très grands défenseurs dans l’histoire du Brésil et beaucoup d’entre eux se sont faits remarquer en Europe. Il y a aussi Thiago Silva bien sûr, qui est pour moi l’un des meilleurs défenseurs au monde », a souligné le joueur lyonnais, qui espère toujours se faire une place en Seleçao, mais sait qu’avec Thiago Silva et Marquinhos, le PSG procure déjà deux éléments à la formation de Tite.