OL : Marcelo n'a aucune raison de quitter Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Son nom avait été évoqué du côté du FC Barcelone, avant que finalement le club catalan fasse signer Yerri Mina, mais c'est une évidence, Marcelo est désormais un joueur qui est suivi depuis qu'il a signé l'été dernier à l'Olympique Lyonnais. Si l'OL s'était parfois raté dans ses choix défensifs les saisons précédente, la venue du défenseur central brésilien de 30 ans est clairement une très bonne pioche. Et les 7ME dépensés par Jean-Michel Aulas afin de faire venir le joueur du Besiktas sont un très bon investissement.

Et Marcelo se sent très bien à l'Olympique Lyonnais, où en l'espace de quelques mois sa famille et lui ont pris leurs marques, avec clairement l'intention de rester quelques saisons. « J'ai joué plusieurs années en Europe, dans d'autres championnats, et ça a accéléré mon adaptation. Je me sens très bien ici, je suis heureux sur et en-dehors du terrain et ma famille aussi. Je me sens vraiment bien à Lyon. Il faut dire aussi que le club facilite notre adaptation et celle de nos proches. Tout est mis en place pour cela, on a tout pour réussir ici », a confié Marcelo, qui a encore deux ans et demi de contrat avec l’Olympique Lyonnais.