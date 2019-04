OL : Marcelo Gallardo à Lyon, vraie piste ou nuage de fumée ?

Dans : OL, Ligue 1.

Déjà évoquée avant même l'annonce officielle du départ de Bruno Genesio en fin de saison, la piste qui mène à Marcelo Gallardo a évidemment pris du volume suite à la communication faite par l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Actuellement sur le banc du prestigieux club de River Plate, l'ancien joueur de Monaco et du PSG, qui a remporté deux Copa Libertadores avec la formation de Buenos Aires, pourrait être tenté par un retour en Europe et plus précisément en France. De quoi forcément faire de la formation de Jean-Michel Aulas un point de chute idéal.

Cependant, ce mardi, dans Le Progrès, on ne semble pas réellement croire à ce scénario presque rêvé, Marcelo Gallardo étant un peu l'anti-Genesio. « La poupée, comme est surnommé Marcelo Gallardo l’entraîneur de River Plate, est régulièrement annoncée en Europe, et en France en particulier. Son nom avait circulé à Lyon après l’éviction d’Hubert Fournier en 2015. Le nom a aussi transité par Paris, Marseille, Monaco. Et manifestement, il y a avec l’ex-joueur de l’AS Monaco et du Paris-Saint-Germain représenté en France par Jean-Marc Goiran une forme de magie qui enveloppe l’image du personnage (...) À l’Olympique Lyonnais, on ne se prononce pas sur cette piste surprenante (...) Mais cette piste-là part de très loin », explique le quotidien régional, qui ne semble pas convaincu du tout que JMA travaille sur le dossier de Marcelo Gallardo, mais plutôt qu'il s'agit d'un nuage de fumée pour éventuellement avancer plus rapidement sur un autre choix.