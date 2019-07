OL : Marcelo est à vendre, mais il ne veut pas quitter Lyon

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Forfait sur blessure pour le match amical joué et perdu samedi par l'Olympique Lyonnais contre le Genoa, Marcelo pourrait bien ne plus jamais rejouer sous le maillot de l'OL. C'est du moins ce qu'envisagent sérieusement Jean-Michel Aulas et le staff du club rhodanien. Selon Gaël Berger, journaliste de Radio Scoop et toujours très bien informé, Lyon étudie actuellement toutes les offres qui lui arrivent pour le défenseur brésilien, lequel a encore deux ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais. En position de force, Marcelo paraît, lui, avoir une autre opinion.

« L’info OL du jour, c’est que certains clubs turcs se renseignent pour recruter Marcelo, qui ne sera pas retenu par l’OL. Reste une donnée très importante : il faudra convaincre Marcelo de partir... », précise le journaliste. Car Marcelo l'a dit et répété, sa famille et lui se plaisent énormément dans la capitale des Gaules. Le défenseur brésilien est tombé sous le charme de Lyon. Et l'idée de partir de l'OL à deux ans de la fin de son engagement, qui plus est avec un salaire confortable sans être énorme (1,7ME par an), n'est probablement pas sa priorité, surtout pour retrouver le championnat de Turquie qu'il a déjà fréquenté. A Juninho et Sylvinho de trouver les bons mots pour convaincre Marcelo qu'un départ est peut-être le meilleur choix sportif à faire lors de ce mercato.