OL : Marcelo éjecte la recrue à 30 ME, ça se confirme !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Ce mardi, Sylvinho avait effectué un choix fort en sortant Joachim Andersen de son onze de départ pour le premier match de Ligue des Champions de la saison.

Auteur de premiers matchs décevants, le Danois était impliqué dans beaucoup trop de buts concédés aux yeux de son entraineur. Résultat, Marcelo a été utilisé contre le Zénith, avec la mission de contenir le colosse Dzyuba, ce qu’il a plutôt bien fait. Du coup, l’expérience devrait se prolonger contre le PSG selon Le Progrès, pour qui le Brésilien va enchainer avec la rencontre de dimanche soir contre le champion de France.

Une belle marque de confiance pour l’ancien de Besiktas, poussé vers la sortie pendant l’été, mais difficilement transférable étant donné sa récente prolongation et son copieux salaire. En attendant, il s’agit donc d’un coup de semonce prolongé pour Andersen, qui rejoint la liste des recrues onéreuses en défense centrale qui ne parviennent pas à faire l’unanimité, comme ce fut le cas par le passé avec Lovren, Mensah, Rose, Yanga-Mbiwa ou encore Mammana. Néanmoins, la saison est encore longue et le Danois, qui a tout de même coûté 30 ME bonus compris, va désormais devoir prendre son mal en patience et surtout se mettre à niveau pour avoir sa chance.