OL : Marcelo à West Ham, Aulas se mouille un peu

Après un mois en Russie, Jean-Michel Aulas a repris ses habitudes à Lyon, où le dossier chaud du mois de juillet est toujours le mercato.

C’est plutôt dans le sens des départs que cela s’active, avec déjà de belles rentrées d’argent pour des joueurs qui n’étaient pas considérés comme indiscutables. Ce n’est en revanche pas le cas de Marcelo, élément clé de la défense lyonnais, et ardemment courtisé par West Ham. Le Brésilien a comme un doute après avoir reçu une grosse offre de contrat de la part du club londonien, tandis que l’OL pourrait récupérer le double de son investissement de l’été dernier. De quoi faire tourner les têtes ?

Pas forcément selon Jean-Michel Aulas, présent autour du terrain lors du match amical de samedi face à Fulham, et qui a reconnu l’offensive des Hammers. Néanmoins, selon le dirigeant rhodanien, rien n’indique qu’un départ de Marcelo se prépare et le joueur « devrait rester » à l’OL cette saison. Fidèle à sa politique, et vue l’ampleur de l’offre qui pourrait monter à 17 ME, Jean-Michel Aulas ne retiendra toutefois pas son Brésilien si jamais ce dernier devait demander son bon de sortie.