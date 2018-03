OL : Marçal s’excuse platement après son dérapage avec Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Scène surréaliste au Groupama Stadium ce jeudi soir, au moment où Lyon était au plus bas.

Pas ménagé par les joueurs moscovites avec deux énormes tampons pris en première période, Fernando Marçal n’avait pas non plus affiché son meilleur niveau dans cette rencontre. Bruno Genesio a donc pris la décision de le faire remplacer par Ferland Mendy. Même si ce changement a déjà eu lieu par le passé, faire sortir un latéral pour le remplacer par un autre est une chose assez rare quand on est mené au score, et l’ancien guingampais ne l’a pas digéré. Il a refusé de serrer la main de son entraineur et s’en est suivi un très vif échange de mots, avec le Brésilien qui a répondu sans sourciller à son coach, et les deux hommes n’étaient pas loin d’en venir aux mains. Après la rencontre, Marçal a reconnu ses torts, et a confié qu’il s’était excusé et espérait pouvoir en parler avec Genesio rapidement.

« J’étais triste parce qu’on perdait le match quand je suis sorti. J’aime pas sortir. Bruno m’a tendu la main, je ne lui ai pas donné la mienne. C’est ma faute. Il me dit: 'tu ne vas pas me donner ta main?', j’ai dit non car j’étais triste. Dans le vestiaire, je lui ai demandé pardon. C’est ma faute. J’espère parler encore avec lui demain plus tranquillement », a livré le Brésilien, qui a au moins le mérite de reconnaître ses torts, et attendra donc les prochains jours pour voir s’il est sanctionné ou non par son entraineur.