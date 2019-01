OL : Marçal aurait pu coûter cher, Genesio ne lui en veut pas

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

A 2-0 en sa faveur à l’approche de la pause, l’Olympique Lyonnais était dans un fauteuil à Amiens, dans ce match de Coupe de France.

Mais tout s’est compliqué en un instant, puisque Fernando Marçal a vu rouge. Bloqué par un adversaire dans sa course, le Brésilien s’est énervé et a assené un petit coup pas vraiment discret au visage de l’Amiénois, ce qui lui a valu une expulsion impossible à contester. Si ses coéquipiers ont fait mieux que tenir à 10 en repoussant les timides assauts picards, ce fait de jeu ne fait bien évidemment pas plaisir à Bruno Genesio, qui sait que cela aurait pu compromettre une compétition sur laquelle l’OL a des ambitions. Mais tout s’est bien terminé, et l’entraineur lyonnais, qui a promis un petit recadrage pour l’ancien guingampais, a néanmoins décidé de passer l’éponge rapidement.

« Je ne suis pas pleinement satisfait de cette expulsion de Fernando Marçal. C’est regrettable de perdre un joueur. C’est toujours pénalisant pour la suite. Je verrai Fernando et je m’en expliquerai avec lui. Ce n’est pas grave, mais c’est dommage dans la mesure où avec les matches rapprochés il a fallu puiser un peu plus à dix. Et puis c’est dommage pour lui, ça peut arriver, je ne vais pas l’accabler, on peut avoir des mauvais réflexes », a reconnu un Bruno Genesio qui se voit priver d’une solution en défense pour les prochains matchs.