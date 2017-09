OL : Manu Petit veut rêver avec les Lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Emmanuel Petit aimerait bien savoir à quoi s’en tenir avec l’Olympique Lyonnais, qui de Limassol au PSG, a présenté deux visages radicalement différents sur ses deux derniers matchs.

Une remarque qui se faisait déjà la saison passée, quand l’OL se montrait capable de zapper complètement des matchs ou même la première période d’une rencontre. Mais si les dirigeants ont changé les choses cet été, c’est aussi pour éviter ce genre de mésaventures. Alors, l’ancien champion du monde aimerait voir plus souvent la version qui a été présentée au Parc des Princes, et non celle qui a évolué en Chypre.

« Je ne vais pas parler de la communication de Jean-Michel Aulas. Je ne vais pas parler du marché des transferts qui a été performant. Une page s’est tournée dans la politique du club. J’ai plus envie de m’attarder sur leur dernière prestation, qui a fait suite à celle piteuse face à Limassol à l’Europa League. J’ai l’impression de revoir l’OL de la saison dernière, capable de souffler le chaud et le froid. En l’espace de trois jours, ils pouvaient répondre présent dans certains matchs à enjeux, et ensuite retomber dans leurs travers trois jours plus tard. Contre le PSG, j’ai vu une équipe lyonnaise talentueuse et aguerrie, montrant de la personnalité mais pas seulement dans le contenu, mais aussi dans la position tactique, le respect des consignes, la rigueur et l’utilisation des ballons. C’était une équipe décomplexée, mais je n’ai pas envie de revoir l’OL de la saison dernière. Faites-moi plaisir, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos supporters de la même manière que vous l’avez fait contre le PSG. Il faut l’envie d’en découdre et de montrer à tout le monde qu’ils ont du talent », a livré le consultant de RMC, persuadé qu’un soupçon de régularité pourrait emmener l’OL très haut cette saison.