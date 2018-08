OL : Manchester City officialise le départ de Denayer à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dans les tuyaux depuis vendredi, le transfert de Jason Denayer à l’Olympique Lyonnais est désormais officiel.

Via son compte Twitter, le club anglais de Manchester City a confirmé le départ de l’international belge dans la capitale des Gaules. Le champion d’Angleterre en titre précise qu’il s’agit d’un transfert, et non d’un prêt. Selon L’Equipe, le montant de la transaction avoisine 10ME, montant que Manchester City réclamait à Galatasaray en début de mercato. Mais les Turcs avaient refusé de s’aligner sur cette requête, malgré la saison correcte du joueur en Super-Ligue l’an passé. L’OL tient en tout cas son renfort tant attendu en défense centrale… en attendant Ruben Dias ?