OL : Mamadou Sakho à l'OL, ça se précise...

Jean-Michel Aulas a beau avoir promis d'offrir « un grand joueur » à l'Olympique Lyonnais lors du mercato, le président de l'OL est bien conscient que pour pouvoir prétendre à un beau parcours en Ligue des champions et en Ligue 1 il va falloir sortir le chéquier et s'offrir plusieurs renforts. Si offensivement le club rhodanien a prouvé qu'il avait du répondant, même si Nabil Fekir doit partir, c'est défensivement que l'Olympique Lyonnais a encore eu des soucis.

Et c'est pour cela que le mercato estival sera intensif en défense. Ce dimanche, Le Progrès fait le point sur la situation et sur les choses qui devraient changer. Ainsi, il est acquis que Marcelo restera, mais que Jérémy Morel, à qui il reste un an de contrat, et Mouctar Diakhaby, pourraient partir, ce dernier ayant des contacts avec plusieurs clubs étrangers. De même, Mapou Yanga-Mbiwa, qui est lié jusqu'en 2020 avec l'Olympique Lyonnais, va filer cet été. Sur le plan des signatures, la venue d'un défenseur central est la priorité des priorités. Et le nom de Mamadou Sakho, déjà évoquée la semaine passée, revient sur le devant de la scène. Le défenseur français de Crystal Palace semble plaire énormément aux dirigeants et au staff de l'OL, reste à trouver l'offre qui permettra de sceller ce deal.