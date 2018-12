OL : Malgré un divorce brutal, il ne rêve que de Lyon

Dans : OL, Ligue 1, Rennes.

Prêté à l'AS Rome, puis transféré à Guingamp, Clément Grenier joue désormais sous le maillot du Stade Rennais, qui ce mercredi soir défiera l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Un rendez-vous que le milieu de terrain de 27 ans attend évidemment avec impatience, Clément Grenier étant un pur produit du centre de formation cher à Jean-Michel Aulas. Interrogé sur cette relation spéciale avec l'OL, le joueur rennais ne cache pas qu'il n'a pas aimé la manière dont son départ s'est goupillé, mais que la capitale des Gaules est à jamais dans son coeur.

Et l'ancien joueur lyonnais de s'expliquer clairement. « C’est difficile, on ne va pas se le cacher car c’est comme une histoire d’amour et il y a eu une séparation. Ce sont des événements qui font grandir. Ce n’était pas évident car je pensais avoir les moyens de continuer cette histoire. Je n’ai jamais triché et c’est ce que les personnes retiennent de moi. J’ai toujours tout donné pour ce maillot. Il y a des gens que je n’oublierai jamais et que j’aime, tout simplement. Il me manque beaucoup de choses ! J’ai toute ma famille, mes amis à Lyon. Il me manque le quotidien avec mon entourage. J’ai tout connu à l’OL. C’est une grande partie de ma vie. J’ai souvent des personnes du club au téléphone pour prendre des nouvelles », a confié Clément Grenier sur le site officiel de l'Olympique Lyonnais. Reste que le Stade Rennais compte sur lui pour redresser une situation sportive devenue compliquée après la déroute contre Strasbourg.