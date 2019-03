OL : Lyon vise la 2e place, et prendrait bien un coup de pouce du PSG

Dans : OL, Ligue 1, LOSC, PSG.

Seul club français à avoir battu le Paris Saint-Germain en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais espère bien le rester pour toute cette saison.

Car, à l’entame de ce sprint final qui débutera avec un match déjà attendu à Rennes ce vendredi soir, les Lyonnais ont bien vu que Lille possédait un calendrier pas évident. De quoi reprendre quatre points d’ici la fin de la saison et ainsi s’assurer la deuxième place qualificative directement pour la Ligue des Champions ? C’est ce sur quoi compte tout de même Bruno Genesio.

« On a l'expérience de ces fins de Championnat. On sait qu'on a quelque chose d'extraordinaire à aller chercher. Dans ces quatre matches à venir, il y a un coup à jouer. Même si ça ne veut pas dire que Lille ne battra pas le PSG, c'est un calendrier difficile. On ne voit pas plus loin. On sait que si on gagne tout on a de grandes chances de terminer deuxièmes. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire mais c'est important d'avoir des objectifs », a prévenu l'entraineur rhodanien Bruno Genesio, qui ne fait pas encore référence au match crucial face à Lille au début du mois de mai. Jean-Michel Aulas en parle déjà régulièrement, lui qui mise beaucoup sur la réception des Nordistes pour leur passer devant au meilleur des moments.