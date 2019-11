OL : Lyon vise Giroud, Aulas ne lâche pas l'affaire

Dans : OL.

Cet hiver, Olivier Giroud devra impérativement changer de club au mercato, au risque de ne pas disputer l’Euro 2020 avec l’Equipe de France.

En manque de temps de jeu à Chelsea, l’international tricolore est courtisé. En effet, l’Inter Milan souhaite s’attacher ses services afin d’étoffer son secteur offensif. Mais pour l’heure, l’attaquant de Chelsea n’a pas pris de décision pour son avenir. D’autant que d’autres portes vont s’ouvrir à lui dans les prochaines semaines. A en croire les informations récoltées par le site Inter-Live, la Ligue 1 a toujours l’intention de récupérer l’un de ses anciens meilleurs buteurs…

Et pour cause, le média italien affirme que l’Olympique Lyonnais a toujours un œil très attentif sur la situation d’Olivier Giroud. Le club rhodanien « vise » clairement l’avant-centre de l’Equipe de France dans l’optique du mercato hivernal. Reste à voir si Jean-Michel Aulas passera à l’offensive uniquement en cas de départ dans le secteur offensif, alors que Depay et Dembélé sont courtisés en Angleterre, ou si l’ambition de « JMA » est de recruter Olivier Giroud pour étoffer l’effectif actuel des Gones. Par ailleurs, outre l’Inter Milan et l’Olympique Lyonnais, le Borussia Dortmund se serait très récemment invité à la table des prétendants à la signature d’Olivier Giroud au mercato. Un nouveau club très huppé qui pourrait potentiellement séduire l’attaquant de l’Equipe de France, prévenu par Didier Deschamps lors de ce rassemblement que sa situation devait évoluer en club.