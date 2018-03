OL : Lyon veut piquer ce joueur à Caen au mercato !

Dans : OL, Mercato, SMC, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a pris les devants pour le prochain mercato en faisant déjà signer Martin Terrier (Lille) et Léo Dubois (Nantes), et le club de Jean-Michel Aulas a clairement le désir de continuer à miser sur des jeunes joueurs pour renforcer son équipe et continuer à grandir. Ainsi, selon L'Equipe, le staff de l'OL aura un oeil attentif sur un joueur caennais ce dimanche au Groupama Stadum. En effet, l'Olympique Lyonnais semble vouloir s'offrir Alexander Djiku, le défenseur de 23 ans que Caen a recruté à Bastia lors du dernier mercato estival.

Pour l'instant, tout cela n'en est qu'au stade des intentions, et le dossier ne sera pas simple à finaliser pour Lyon, car Alexander Djiku a encore trois ans de contrat avec le Stade Malherbe de Caen, où il a signé moyennant 2ME. De plus, comme le rappelle le quotidien sportif, Damien da Silva, l'alter ego de Dijku, n'a lui pas prolongé et partira libre l'été prochain du club normand, et on voit mal le SMC vendre deux cadres défensifs. Mais quoi qu'il en soit, la performance d'Alexander Djiku face aux attaquants lyonnais sera forcément étudiée à la loupe ce dimanche. Pour ce poste, l'OL s'intéresse également à Christophe Hérelle, le défenseur de 25 ans de Troyes, mais également à quelques joueurs étrangers.