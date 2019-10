OL : Lyon version Rudi Garcia, ça marche nettement mieux

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais s'est imposé samedi contre Metz, et pour certains consultants Rudi Garcia a peut-être trouvé les premiers bons réglages.

La vie d’entraîneur de football n’est pas un long fleuve tranquille et ce n’est pas Rudi Garcia qui dira le contraire. Sa signature à l’Olympique Lyonnais a valu à ce dernier un déluge de critiques, ce qui n’a toutefois pas fait broncher Jean-Michel Aulas, lequel est certain que l’ancien coach de Lille, la Roma et l’OM est l’homme de la situation. Et si les débuts de Rudi Garcia n’ont pas convaincu, le succès de samedi soir face à Metz a peut-être changé la donne. Ainsi ce dimanche, Jonatan MacHardy, rarement tendre avec le coach lyonnais, avoue qu’il a vu de bonnes choses et que Rudi Garcia a peut-être déjà trouvé un onze capable de ramener l’Olympique Lyonnais à une place plus adaptée à ses ambitions.

« Sur le match contre Metz, on a l’impression que Rudi Garcia a sûrement l’ébauche d’une équipe-type. Cela a fonctionné par rapport à l’équipe totalement déséquilibrée qu’il avait eu la fantaisie d’aligner en Ligue des champions. Là j’ai trouvé l’équipe extrêmement équilibrée, j’ai adoré voir Jeff Reine-Adéaïde et Houssem Aouar dans cette organisation-là. Après, il y a encore des choses à travailler, notamment concernant la fluidité lors des phases offensives, mais il y a de l’idée », a confié le consultant de RMC au lendemain du premier résultats positif de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 depuis le mois d’août.