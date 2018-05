OL : Lyon va tout perdre, Bertrand Latour prend les paris

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Deuxième de Ligue 1 avant la 37e journée, Lyon a vu l’AS Monaco passer devant suite à la défaite des Gones à Strasbourg. Surtout, l’équipe de Bruno Genesio peut tout perdre en cette fin de saison avec la réception de Nice, l’OL n’ayant qu’un point d’avance sur Marseille qui recevra Amiens au Stade Vélodrome. Interrogé sur cette lutte entre l’OM et Lyon sur la Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour n’a pas caché son pessimisme pour la formation de Jean-Michel Aulas, qu’il considère comme « imprévisible » en cette fin de saison.

« Ces dernières semaines, Lyon était exceptionnel car l’équipe de Bruno Genesio gagnait tous ses matchs. A mon sens, l’OL reste une équipe assez imprévisible de par sa jeunesse. On l’a vu contre Strasbourg ou encore le CSKA Moscou en Ligue Europa. Je ne comprends toujours pas comment ils ont pu perdre contre les Russes. Selon moi, l’OL peut se faire accrocher par cette équipe de Nice qui a encore quelque chose à jouer. Et comme je pense que l’OM va gagner au Vélodrome contre Amiens, les Rhodaniens termineraient 4es. Cela me semble tout à fait possible » a expliqué le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, qui s’inquiète pour l’Olympique Lyonnais, club pour lequel l’absence de la Ligue des Champions serait catastrophique la saison prochaine.