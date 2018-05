OL : Lyon va mal à cause d’Aulas, le pamphlet musclé de Riolo !

Dans : OL, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais a sauvé sa saison en se qualifiant pour la prochaine Ligue des Champions, et Jean-Michel Aulas aimerait que ses supporters apprécient un peu plus la performance réalisée par son équipe. Pour le moment, ce n’est pas du tout le cas avec ces banderoles vindicatives à l’encontre de Bruno Genesio et du président lui-même. Cela n’étonne pas Daniel Riolo, qui se prend régulièrement le bec avec le dirigeant rhodanien, et livre même sur RMC une attaque en profondeur à l’encontre de JMA, qui est en train de faire du mal à l’OL selon lui.

« Lyon est un club qui souffre de Jean-Michel Aulas. Ce club ne va pas bien. Le club souffre de la communication de Jean-Michel Aulas: les banderoles dans la gueule de Genesio, c’est à cause d’Aulas, sa guerre avec l’OM et le PSG, c’est à cause d’Aulas, le fait qu’il soit isolé et que Lyon soit de moins en moins aimé en France, c’est à cause d’Aulas. Il n’est que dans l’agressivité. Un soir où son équipe termine 3e, il attaque l’OM. Tout ce qu’il fait n’est que dans la provocation, à l’encontre des médias, des journalistes comme moi ou d’autres. Il n’est que là-dedans. Il termine beaucoup plus aigri qu’heureux. C’est terrible d’avoir cette mentalité-là. Même un soir où il devrait être heureux, on sent qu’il est aigri. Et ça dure sans arrêt », a pesté un Daniel Riolo qui ne ménage clairement pas le président de l’OL. Ce dernier ne devrait pas manquer de réagir à cette sortie impitoyable, et qui remet clairement en cause la communication de Jean-Michel Aulas.