OL : Lyon va finir en boulet de canon, et ce sera grâce à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Au lendemain de la défaite lyonnaise sur la pelouse du FC Nantes (2-1), Bruno Genesio a confirmé devant les médias qu’il quitterait son poste d’entraîneur de l’OL à l’issue de la saison. Une annonce fracassante, alors que Jean-Michel Aulas n’avait pas encore communiqué de décision définitive, mais qui apparaissait comme nécessaire afin de relancer un groupe en perdition depuis une quinzaine de jours. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Claude Puel a ainsi félicité Bruno Genesio, lequel s’est sacrifié pour le bien de son club. Tout le monde ne l’aurait pas fait.

« Bruno arrivait en fin de contrat. Je pense qu'il avait bien analysé, de par les derniers rebondissements autour de lui qu'il ne prolongerait pas. Donc il a simplement anticipé des faits, pour essayer de bien finir, pour lui et pour l'équipe, de façon à pouvoir avoir un environnement autour de l'équipe propice à des résultats et une bonne fin de parcours comme sait le faire l'OL. Je pense que ça va permettre un environnement favorable à toute l'équipe et l'OL va bien finir » a commenté l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, actuellement sans club, et qui salue le geste de Bruno Genesio. Comme de nombreux observateurs ces derniers jours…